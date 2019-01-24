В амурском селе пожарные предотвратили ущерб на десятки миллионов рублей

24 февраля в селе Лукьяновка Белогорского района пожарные тушили коровник с пристроенным доильником. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить значительный ущерб.

Сообщение о пожаре в Лукьяновке поступило в 13:25. На момент прибытия первых пожарных подразделений открытым пламенем горела кровля строения. Открытое горение ликвидировали в течение 12 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, постройка уничтожена огнем. Скот не пострадал, его успели вывести. Два рядом стоящих коровника и доильный цех от распространения пожара огнеборцы отстояли.

«Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти имущество фермерского хозяйства на сумму в несколько десятков миллионов рублей», – сообщает ведомство.

Причина и виновник пожара устанавливаются.