Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:37 0

В амурском селе пожарные предотвратили ущерб на десятки миллионов рублей

В амурском селе пожарные предотвратили ущерб на десятки миллионов рублей
Фото: pixabay.com

24 февраля в селе Лукьяновка Белогорского района пожарные тушили коровник с пристроенным доильником. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить значительный ущерб.

Сообщение о пожаре в Лукьяновке поступило в 13:25. На момент прибытия первых пожарных подразделений открытым пламенем горела кровля строения. Открытое горение ликвидировали в течение 12 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, постройка уничтожена огнем. Скот не пострадал, его успели вывести. Два рядом стоящих коровника и доильный цех от распространения пожара огнеборцы отстояли.

«Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти имущество фермерского хозяйства на сумму в несколько десятков миллионов рублей», – сообщает ведомство.

Причина и виновник пожара устанавливаются.

Просмотров всего: 127

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 7

Зампред амурского правительства выехал в село Овсянка, где произошел пожар
Происшествия 9

Пожары окружили Благовещенск с трех сторон
Происшествия 12

В Верхнеблаговещенском сильный пожар – горят дачные домики (видео)
Происшествия 2

Из-за пожаров в Приамурье отменены все внутренние авиарейсы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь