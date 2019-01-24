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24февраля
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Одним из призеров ледового полумарафона в Приамурье стал афганец (фото)

Одним из призеров ледового полумарафона в Приамурье стал афганец (фото)

24 февраля на втором Владимировском озере в Приамурье состоялся первый ледовый полумарафон «Бег к мечте. Лед». В нем приняли участие около 60 бегунов, в основном из Благовещенска, а также из других населенных пунктов области, например, Белогорска и Екатеринославки.

Был и представитель Афганистана – Зирмаль Сахебзада, который обучается в ДВОКУ. Он занял третье место на своей дистанции. Бежал также представитель Китая, проживающий в Благовещенске. Он не вошел в призовую тройку, но получил положительные впечатления, рассказала ИА «Амур.инфо» координатор проекта «Бег к мечте» Екатерина Киселева.

В организации спортивного мероприятия помогли амурские спасатели, администрация Благовещенска, волонтеры. А начальник поисково-спасательного отряда Благовещенска Олег Комаров сам вышел на старт.

«Когда мы просто пришли на озеро, там даже передвигаться было скользко, – поведала организатор и участник Альбина Попова. – В обычной обуви – травмоопасно. Но стоит только надеть специализированную обувь или специальные насадки – и происходят удивительные вещи. Сцепляемость со льдом становится другая, появляется устойчивость. Буквально 1-2 минуты адаптации, и ты прекрасно бежишь».

Она отметила, что в Амурской области бегом, вопреки распространенному убеждению, можно заниматься в любое время года. Так, спортсмены стартуют на дистанции от памятника казакам-первопроходцам в Верхнеблаговещенском каждое воскресенье. Присоединиться к ним приглашают всех желающих.

Важно, что «Бег к мечте. Лед» обошелся без происшествий, помощь врача никому не понадобилась, отметила Альбина Попова.

Накануне, 23 февраля, ледовый полумарафон проходил во Владивостоке – в бухте Новик, по замерзшему морю. В нем также приняли участие амурчане.

Результаты соревнований на втором Владимировском озере:

5 километров, мужчины

  1. 1 – Дмитрий Боголюб (Екатеринославка) – 18.02
  2. 2 – Александр Лунев (Екатеринославка) – 21.11
  3. 3 – Евгений Приходько (Екатеринославка) – 21.45

5 километров, женщины

  1. 1 – Микотина Ангелина (Екатеринославка) – 27.56
  2. 2 – Валерия Николаева (Благовещенск) – 28.30
  3. 3 – Наталья Никифорова (Благовещенск) – 33.36

10 километров, мужчины

  1. 1 – Ахтямов Урал (Екатеринославка) – 40.20
  2. 2 – Кирилл Якимов (Благовещенск) – 41.15
  3. 3 – Денис Дорош (Благовещенск) – 43.14

10 километров, женщины

  1. 1 – Мария Гацко (Белогорск) – 46.36
  2. 2 – Мария Волот (Благовещенск) – 54.13
  3. 3 – Елена Богаченко (Благовещенск) – 55.32

21,1 километра, мужчины

  1. 1 – Александр Токмаков (Благовещенск) – 1:18.01
  2. 2 – Антон Захаров (Благовещенск) – 1:34.27
  3. 3 – Зирмаль Сахебзада (Афганистан) – 1:41.02

21,1 километра, женщины

  1. 1 – Софья Останина (Благовещенск) – 1:38.10
  2. 2 – Людмила Лабынцева (Белогорск) – 1:59.10
  3. 3 – Ольга Михайлусенко (Белогорск) – 1:59.37

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