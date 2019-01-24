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24февраля
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сегодня, 19:41 0

Для авиапассажиров изменили правила посадки в самолет

Для авиапассажиров изменили правила посадки в самолет
Фото: ru.depositphotos.com

В российских аэропортах появится возможность посадки в самолет по электронному посадочному талону. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля.

Теперь при онлайн-регистрации на рейс пассажиры будут получать электронные посадочные. При этом в аэропортах по-прежнему можно будет самостоятельно распечатать посадочный или получить его на стойке регистрации. Авиакомпании, в свою очередь, обязаны информировать о возможности использования электронного талона, в том числе на своих сайтах.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Шереметьево, столичный аэропорт технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным. Точную дату запуска сервиса собеседник агентства не назвал.

Представитель Домодедово, в свою очередь, сообщил, что все выходы на посадку в едином терминале оснащены автоматизированными турникетами (eGate): пассажиры могут самостоятельно пройти в зону предполетного контроля или на посадку. eGate распознает 2D-штрихкод и QR-код как в бумажном, так и в электронном виде. Однако источник не уточнил, с какого именно числа на борт самолета можно будет пройти по электронному талону.

Внуково также планирует ввести новую услугу уже в этом году, рассказали его представители.

По словам сотрудника компании «Базэл Аэро», управляющей авиагаванями Краснодарского края, аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным.

В пресс-службе аэропорта Уфы сообщили, что с конца 2018 года более тысячи пассажиров авиакомпаний Utair, S7 Аirlines и «Аэрофлот» уже воспользовались услугой онлайн-талонов.

Представитель калининградского Храброво отметила, что авиагавань работает над возможностью принимать пассажиров по электронным посадочным.

По словам сотрудника пресс-службы Пулково, петербургский аэропорт обсуждает перспективу обслуживания пассажиров по электронным посадочным, но пока такие услуги не оказываются.

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#транспорт

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