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24февраля
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При пожаре в Благовещенском районе мужчина получил множественные ожоги

При пожаре в Благовещенском районе мужчина получил множественные ожоги
Фото: Амур.инфо

24 февраля произошел пожар в Благовещенском районе, на 12-м километре Игнатьевского шоссе. Там горел садовый домик. При происшествии имеется пострадавший.

Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 14:37. Прибывшие на место огнеборцы – из села Чигири и Благовещенска – ликвидировали открытое горение в течение 15 минут. Позднее сообщение не оставило строению шансов, садовый домик с пристроенной верандой сгорели.

На пожаре пострадал мужчина 1964 года рождения. С ожогами головы, лица, верхней части туловища и рук он был доставлен в Амурскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

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#пожары #происшествия

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