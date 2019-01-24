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24февраля
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сегодня, 18:05 0

В Благовещенске легковушка развернулась через двойную сплошную (видео)

В Благовещенске легковушка развернулась через двойную сплошную (видео)
Фото: кадр видео

«Сканеру» прислали видео опасного нарушения Правил дорожного движения в Благовещенске. Его допустил водитель легкового автомобиля.

Как видно на кадрах, инцидент произошел рядом с перекрестком улиц Амурской и Театральной. Водитель легковушки совершил разворот через двойную сплошную линию.

Пользователи Инстаграма «Сканера» отметили, что такой маневр может обернуться лишением водительских прав на полгода.

По действующему законодательству, выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

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#происшествия #транспорт

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