В Благовещенске легковушка развернулась через двойную сплошную (видео)

Фото: кадр видео

«Сканеру» прислали видео опасного нарушения Правил дорожного движения в Благовещенске. Его допустил водитель легкового автомобиля.

Как видно на кадрах, инцидент произошел рядом с перекрестком улиц Амурской и Театральной. Водитель легковушки совершил разворот через двойную сплошную линию.

Пользователи Инстаграма «Сканера» отметили, что такой маневр может обернуться лишением водительских прав на полгода.

По действующему законодательству, выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.