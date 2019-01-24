Анатолию Белоногову исполнилось 80 лет

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В воскресенье, 24 февраля, 80 лет исполнилось бывшему губернатору Амурской области Анатолию Белоногову. Известно, что экс-глава региона встречает эту круглую дату не в лучшем состоянии здоровья. В настоящее время он находится в больнице.

Анатолий Николаевич – уроженец Приамурья. Он родился 24 февраля 1939 года в селе Усть-Умлекан Зейского района. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт и Высшую партийную школу. Работал на железной дороге, был директором совхоза.

С 1970 по 1975 годы являлся секретарем, вторым секретарем Октябрьского райкома КПСС Амурской области. С 1975 по 1985 годы – заместитель заведующего, заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности, секретарь Амурского обкома КПСС. С 1985 по 1990 годы – первый заместитель председателя Исполкома Амурского областного Совета – председатель Амурского областного агропромышленного комитета, затем председатель Исполкома.

Избирался народным депутатом РФ, был членом Комитета Верховного Совета РФ по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике и сотрудничеству, входил во фракции «Коммунисты России», «Отчизна», в парламентскую коалицию «Российское единство»

В 1990 году был избран депутатом, затем председателем Амурского областного Совета. В 1991 году Анатолий Белоногов был свидетелем августовского путча. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в России было введено чрезвычайное положение, которое объявил самопровозглашённый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Члены комитета были не согласны с политикой реформ Михаила Горбачева и намеревались отстранить его от власти.

«В то время я был председателем облисполкома. 19 августа я вместе с другими дальневосточными руководителями был в Москве, – вспоминал Анатолий Белоногов. – Мы планировали попасть на прием к председателю правительства Силаеву. Хотели у него денег попросить на борьбу со стихией. Тогда уже начало топить низовье Амура, Хабаровский край, вода подбиралась и к нам. В 8 утра пришли в Дом правительства, там все тихо. Раньше проще было попасть туда, никакой тебе спецохраны. В приемной у Силаева никого нет. Мы пошли к его заму – Лобову. Тут в окно видим: танки подходят к правительству. Ничего не понимаем. Спрашиваем у Лобова, что случилось. А он отвечает: "Учения, наверное". А потом как все забегали, народ вниз, на улицу побежал. Выходим на улицу, видим: Ельцин приехал, Хасбулатов. Ельцин побежал к танкам, выступать. Мы в стороне остались. Из всех нас только Бирюков с Камчатки туда пошел. Потом его назначили главой администрации Камчатского края».

На следующий день Анатолий Белоногов вернулся в Благовещенск. А уже 23 августа 1991 года президент Борис Ельцин подписал указ об освобождении Белоногова от занимаемой должности. Причина был указана следующая – за поддержку ГКЧП.

В октябре 1994 года Белоногов был избран депутатом, затем председателем Амурского областного собрания.

В сентябре 1996 года победил на выборах главы администрации Амурской области, но Амурский областной суд признал итоги выборов недействительными. Новые выборы были проведены в марте 1997 года, где он одержал победу над действующим губернатором Юрием Ляшко. По должности входил в Совет Федерации, был членом Комитета по делам СНГ.

25 марта 2001 года на очередных выборах губернатора Амурской области в первом туре занял первое место, набрав 44,1 % голосов избирателей, и вышел во второй тур вместе с депутатом Государственной думы РФ Леонидом Коротковым (21,1 %). Во втором туре выборов 8 апреля получил 42,9 % голосов и уступил победу Короткову (49,4 %).

В 2016 году Белоногов становился героем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале», на тот момент он уже объявил об уходе из политики. «Сегодня человек пришел во власть, и он стремится сделать все возможное, чтобы обеспечить себе будущее, не думая больше ни о чем, пользуясь тем моментом, что сегодня он у власти. Если завтра он будет не у власти, он будет никто», – говорил тогда Анатолий Белоногов.

Он также категорично высказывался о политической оппозиции: «Говорить – это еще не значит находиться в оппозиции. Оппозиционерами можно считать тех, которые, кроме того, что высказывают, еще вносят определенные предложения, добиваясь, чтобы эти предложения принимались, чтобы по ним работали. Это самое главное».

Анатолий Николаевич имеет ряд государственных наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «Знак Почета», медаль «За строительство БАМа».