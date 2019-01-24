В Благовещенске по подозрению в мошенничестве задержали полицейского

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении благовещенского полицейского. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, подозреваемый – оперуполномоченный отделения по раскрытию мошенничества и иных квалифицированных хищений отдела уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский».

По версии следствия, полицейский, в силу своего служебного положения зная о ДТП, в котором участвовало два автомобиля, сообщил владельцу и собственнику одной из машин заведомо ложные сведения. Речь шла о возбуждении уголовного дела и о том, что полицейский «может оказать содействие в его прекращении». Взамен сотрудник предложил передать ему автомобиль или деньги – 110 тысяч рублей.

22 февраля при передаче части денег подозреваемый был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления.

Пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщает, что в отношении этого сотрудника проводится служебная проверка. По результатам проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей.