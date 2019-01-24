В Сети появилось «прощальное» видео молодого жителя Тынды

Фото: vk.com

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, опубликованное 18-летним жителем Тынды. В ролике парень говорит: «Простите меня за все», отмечая, что собирается покончить с собой.

Как сообщают одни местные жители, парень действительно совершил суицид. Другим, исходя из видео, кажется, что это была постановка и молодой человек жив.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что данную информацию не комментируют.

Жители Тынды отмечают, что это второй подобный случай в городе за последнее время. Ранее сообщалось о другом молодом человеке, который записал прощальное видео и покончил с собой. Также была информация, что этот подросток проходил по делу об ограблении ломбарда.