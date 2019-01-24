В амурском минсоцзащиты прокомментировали проблему инвалида Юрия Сергеева
В министерстве социальной защиты населения Амурской области прокомментировали проблему амурского инвалида Юрия Сергеева. Ранее сообщалось, что мужчину лишили права на государственную электроприводную коляску. Ему положена только механическая, управлять которой он не может.
«Мы много ему помогаем, но можем действовать только в рамках своих полномочий, – сказала министр Наталья Киселева. – Медико-социальная экспертиза, которая и определяет индивидуальную программу реабилитации, действует на основании федеральных нормативов. В то время, когда первоначально Юрий Сергеев получал инвалидную коляску, были "мягкие нормы", и он мог получить коляску с электроприводом на определенный срок времени.
По истечении срока эксплуатации коляски изменилось законодательство. В связи с этим по новым установленным правилам инвалиду была выдана механическая коляска. Это решение приняло бюро медико-социальной экспертизы на основании действующих в настоящее время федеральных норм».
Как отмечается, мужчина мог обжаловать это решение, в месячный срок письменно обратившись в Федеральное бюро с заявлением о несогласии с решением экспертного состава Главного бюро по Амурской области. Порядок обжалования определен правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением правительства РФ от 20.02.2006 № 95.
Юрий Сергеев был ознакомлен с порядком обжалования решения Главного бюро МСЭ по Амурской области, но не реализовал свое право, а сразу обратился в СМИ, отмечают в министерстве.
Министерство социальной защиты населения Амурской области готово оказать мужчине содействие в пересмотре решения медико-социальной экспертизы с учетом индивидуальных особенностей гражданина.
Также сообщается, что вечером 21 февраля Юрию Сергееву фонд социального страхования доставил отремонтированную коляску.
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