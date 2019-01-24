В амурском минсоцзащиты прокомментировали проблему инвалида Юрия Сергеева

«Мы много ему помогаем, но можем действовать только в рамках своих полномочий, – сказала министр Наталья Киселева. – Медико-социальная экспертиза, которая и определяет индивидуальную программу реабилитации, действует на основании федеральных нормативов. В то время, когда первоначально Юрий Сергеев получал инвалидную коляску, были "мягкие нормы", и он мог получить коляску с электроприводом на определенный срок времени.

По истечении срока эксплуатации коляски изменилось законодательство. В связи с этим по новым установленным правилам инвалиду была выдана механическая коляска. Это решение приняло бюро медико-социальной экспертизы на основании действующих в настоящее время федеральных норм».

Как отмечается, мужчина мог обжаловать это решение, в месячный срок письменно обратившись в Федеральное бюро с заявлением о несогласии с решением экспертного состава Главного бюро по Амурской области. Порядок обжалования определен правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением правительства РФ от 20.02.2006 № 95.

Юрий Сергеев был ознакомлен с порядком обжалования решения Главного бюро МСЭ по Амурской области, но не реализовал свое право, а сразу обратился в СМИ, отмечают в министерстве.

Министерство социальной защиты населения Амурской области готово оказать мужчине содействие в пересмотре решения медико-социальной экспертизы с учетом индивидуальных особенностей гражданина.

Также сообщается, что вечером 21 февраля Юрию Сергееву фонд социального страхования доставил отремонтированную коляску.