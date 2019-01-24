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24февраля
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сегодня, 12:34 1

В торговом центре Белогорска загорелась въездная арка (видео)

В торговом центре Белогорска загорелась въездная арка (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Белогорске. Инстаграм-паблик dtp_belogorsk сообщил, что в местном торговом центре «Лимон» загорелась въездная арка.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

Правдивость этих сведений ИА «Амур.инфо» подтвердил информированный источник в Белогорске. По его данным, возгорание произошло 23 февраля, на место вызвали пожарных и полицейских. Люди не пострадали, а причиненный материальный ущерб предстоит оценить.

Источник сообщил, что рядом с аркой были замечены несовершеннолетние. Был ли это поджог, должны установить.

«Сообщение о пожаре в Белогорске поступило во второй половине дня 23 февраля. Загорелся участок теплотрассы, украшенной декорациями с металлическим фасадом. Через девять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 Белогорска приступили к тушению. В течение двух минут открытое горение ликвидировали. В результате огнем повреждена теплотрасса на площади 10 квадратных метров. Обстоятельства пожара устанавливаются», – информирует на своем сайте ГУ МЧС России по Амурской области.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • vladisoavkollpakov

    vladisoavkollpakov
    1 час назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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