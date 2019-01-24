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24февраля
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сегодня, 11:54 1

Вернувшийся в Благовещенск самолет вылетел в Екатеринбург

Вернувшийся в Благовещенск самолет вылетел в Екатеринбург
Фото: Амур.инфо

Лайнер, который 24 февраля вынужденно вернулся в Благовещенск, отправился по маршруту, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Благовещенского аэропорта. Он направляется в Екатеринбург и затем – в Москву. Задержка рейса составила порядка 4 часов.

Как сообщало Амур.инфо, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в аэропорт вылета, поскольку одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь. По возвращении в областной центр женщину встретили медики, ее увезли в лечебное учреждение.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vladisoavkollpakov

    vladisoavkollpakov
    1 час назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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