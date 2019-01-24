Вернувшийся в Благовещенск самолет вылетел в Екатеринбург

Фото: Амур.инфо

Лайнер, который 24 февраля вынужденно вернулся в Благовещенск, отправился по маршруту, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Благовещенского аэропорта. Он направляется в Екатеринбург и затем – в Москву. Задержка рейса составила порядка 4 часов.

Как сообщало Амур.инфо, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в аэропорт вылета, поскольку одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь. По возвращении в областной центр женщину встретили медики, ее увезли в лечебное учреждение.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев