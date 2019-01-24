В Свободном при помощи лестницы эвакуировали детей (фото)

Вечером 23 февраля в Свободном произошло возгорание в доме по адресу: улица 50-летия Октября, 9. В подъезде дома, на лестничной площадке на первом этаже, загорелись вещи, в том числе матрас и коляска.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило в 18:15. Через 5 минут на место прибыли подразделения обеих пожарных частей Свободного. За 2 минуты было ликвидировано открытое горение.

«Поскольку загорание было на первом этаже, дым пошел наверх. На балконе третьего этажа находились двое детей. Было принято решение их спустить по трехколенной лестнице. Их спустили, но поскольку пожарные уже провели разведку и выяснилось, что угрозы нет, ребята зашли в подъезд и вернулись к себе в квартиру. Эвакуация была в превентивных целях», – сказали в пресс-службе ведомства.

Фото: instagram.com/notsvb, instagram.com/svbnews