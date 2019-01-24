Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:39 0

Парни угнали в Приамурье УАЗ и спровоцировали ДТП с полицейским авто (фото)

Парни угнали в Приамурье УАЗ и спровоцировали ДТП с полицейским авто (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

В Амурской области в ночь на 24 февраля произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ и полицейской машины. Аварии предшествовала погоня за УАЗом – он был угнан.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сегодня около часа ночи в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля УАЗ. Это произошло в поселке Серышево Серышевского района. На розыск машины направили наряды Серышевского и других ближайших районов.

В итоге УАЗ обнаружили полицейские Белогорска. В ходе начавшегося преследования произошло ДТП с патрульным автомобилем и УАЗ. Последний также врезался в дерево.

Обе машины получили механическое повреждения, люди не пострадали. В УАЗе находились двое молодых людей. Их задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время стражи порядка устанавливают причины случившегося, проводится проверка.

Просмотров всего: 153

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 13

В Благовещенске завершается расследование дела о ДТП, унесшем жизнь 24-летней девушки

Происшествия 1

В Белогорском районе при столкновении двух машин пострадали четыре человека
Происшествия

На трассе Благовещенск – Свободный произошло смертельное ДТП
Происшествия 9

Ночью в Благовещенске в аварии погиб человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь