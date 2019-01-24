Парни угнали в Приамурье УАЗ и спровоцировали ДТП с полицейским авто (фото)

Фото: instagram.com/blag_dtp

В Амурской области в ночь на 24 февраля произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ и полицейской машины. Аварии предшествовала погоня за УАЗом – он был угнан.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сегодня около часа ночи в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля УАЗ. Это произошло в поселке Серышево Серышевского района. На розыск машины направили наряды Серышевского и других ближайших районов.

В итоге УАЗ обнаружили полицейские Белогорска. В ходе начавшегося преследования произошло ДТП с патрульным автомобилем и УАЗ. Последний также врезался в дерево.

Обе машины получили механическое повреждения, люди не пострадали. В УАЗе находились двое молодых людей. Их задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время стражи порядка устанавливают причины случившегося, проводится проверка.