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сегодня, 10:24 3

Школьница из Свободного изготовила книжку размером 4 на 4 миллиметра

Школьница из Свободного изготовила книжку размером 4 на 4 миллиметра
Фото: gzt-sv.ru

Школьница из Свободного Полина Казанцева самостоятельно изготовила микрокнижку. Об этом сообщили в Инстаграме сотрудники свободненской центральной библиотеки.

«Недавно наши библиотекари проводили в четвертых классах МОАУ СОШ № 1 виртуальное путешествие "Время, книга, я", где ребята узнали о книгах-рекордсменах, в том числе самых больших и самых маленьких. И вот теперь в нашем городе тоже есть своя книга-рекордсмен. Полина Казанцева из 4 "Б" класса создала самую маленькую в нашем городе (мы думаем и не только нашем городе) книжку… Ее размер – 4 на 4 миллиметра!» – цитирует сотрудников библиотеки Gzt-sv.ru.

В Санкт-Петербурге существует музей микроминиатюры «Русский Левша». Несколько лет назад он пополнился работой новосибирского художника Владимира Анискина, который создал две самые маленькие в мире микрокниги, разместив их на срезе макового зерна. Одна книга называется «Левша», в нее вошли имена мастеров, которые подковали блоху. Вторая – «Алфавит» – содержит все буквы русского алфавита. Размер каждой книжки 70 на 90 микрометров.

Как назвала свою книгу школьница из Свободного, пока не сообщается.

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#дети #Свободный #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    38 минут назад

    зачем?

  • Myxira

    Myxira
    31 минута назад

    Такой труд кропотливый - умница!

  • Интерн

    Интерн
    10 минут назад

    Шпаргалки писать

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