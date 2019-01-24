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24февраля
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Самолет, вылетевший из Благовещенска, вернулся из-за пассажирки (фото, видео)

Самолет, вылетевший из Благовещенска, вернулся из-за пассажирки (фото, видео)

24 февраля произошел инцидент на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии», который отправился из Благовещенска. Самолет был вынужден вернуться, поскольку одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь.

Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили пассажиры, информацию подтвердили в пресс-службе Благовещенского аэропорта. Там рассказали, что лайнер выполнял перелет из Благовещенска в Москву с посадкой в Екатеринбурге. Примерно через час ему пришлось возвращаться.

В аэропорту Благовещенска самолет встретила скорая помощь. Пассажирку, которой понадобилась помощь, увезли в лечебное учреждение.

В настоящее время лайнер проходит дозаправку, затем полет будет продолжен.

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#происшествия #транспорт

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