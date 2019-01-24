Снег: прогноз погоды в Приамурье на 24 февраля

Фото: Амур.инфо

24 февраля в южных и центральных районах Амурской области облачно с прояснениями, пройдет слабый и умеренный снег. Дует северо-западный ветер 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17. Температура воздуха – от нуля до 5 градусов тепла.

На севере Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Дует северо-западный ветер 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17. Столбики термометров покажут 1...6 градусов выше нуля, местами от минус 8 до минус 13 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Дует северо-западный ветер, с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха – около нуля градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах местами снежный накат, гололедица.