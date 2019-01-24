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сегодня, 09:16 0

В Приамурье пешеход погиб под колесами авто (фото)

В Приамурье пешеход погиб под колесами авто (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

23 февраля в Тындинском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб пешеход.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, это случилось утром, в 05:45, на 26-м километре трассы «Лена». Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм.

В настоящее время полицейские устанавливают подробности этого ДТП.

Ранее Амур.инфо сообщало об аварии в Благовещенске, в которой погиб пешеход. Это произошло в ночь с 22 на 23 февраля.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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