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В Благовещенске мужчина доставлен в больницу с телесными повреждениями

В Благовещенске мужчина доставлен в больницу с телесными повреждениями
Фото: Амур.инфо

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg поведал о «любовной драме», которая привела к серьезным последствиям.

«Сегодня ночью в Благовещенске по адресу: Воронкова, 25/2, разыгралась любовная драма. Пара всю ночь выясняла отношения. И, похоже, что без разлитого кетчупа в гостиной тут не обошлось», – поведал паблик, опубликовав соответствующие фотографии.

Фото: instagram.com/kriminal.blg

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве рассказали, что 24 февраля в 3 часа ночи поступило сообщение из областной больницы. Туда был доставлен мужчина с телесными повреждениями. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Разлюбил(а) уходи молча, зачем всё это?!

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