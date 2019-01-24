Гороскоп на 24 февраля: Козероги решительны, Львы проявят инициативу

Восход Солнца: 07:24

Заход Солнца: 18:01

Солнце в Рыбах.

Овен. Сегодня у Овнов возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет.

Телец. Тельцам день дарит стабильное везение. Вы сразу возьмете верный тон, не ошибетесь в выборе. Удачно сложатся и внешние обстоятельства, что гарантирует успех вашим расчетам и надеждам.

Близнецы. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны.

Рак. Общение с близкими будет радовать. Чем больше времени вы проведете с теми, кто вам дорог, тем приятнее пройдет день.

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Лев. Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах и в личных отношениях. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и догадываетесь, как это можно сделать.

Дева. Вам следует смириться с теми обстоятельствами, которые идут за ним по пятам. Концентрация внимания должна быть направлена на финансовую и профессиональную сферу.

Весы. У вас могут появиться психологические проблемы в общении с друзьями. С некоторыми из них вы даже поссоритесь, доказывая свое мнение.

Скорпион. Сегодня возможно уныние, грусть в сочетании с некоторой агрессивностью из-за возникшего напряжения в отношениях с кем-то из родственников.

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Стрелец. Чтобы добиться поставленной перед собой цели, разделите задачу на несколько частей и решайте их в порядке очередности.

Козерог. День ознаменует возрастание вашего творческого потенциала и обещает быть удачным. Ваш успех будет зависеть от решительности и предусмотрительности.

Водолей. Сложный день. Приходится менять планы, отказываться от задуманного. Чаще всего проблемы приносят люди, к которым вы и раньше не испытывали особой симпатии.

Рыбы. Вам придется согласиться с родственниками по многим вопросам, иначе все может закончиться ссорой.

Астролог: Вальдемар Небоходцев