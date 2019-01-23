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23 февраля 2019, 21:05 0

В ОКЦ в День защитника Отечества вручили повестки призывникам

В ОКЦ в День защитника Отечества вручили повестки призывникам

В субботу, 23 февраля, в Общественно-культурном центре во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, на сцене двум молодым призывникам вручили повестки для службы в армии.

«Концерт у нас проходит ежегодно, а вот такое вручение мы провели впервые, – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова. – Родилась такая идея, чтобы в праздник вручить повестки будущим защитникам Родины. Связались с военкоматом, где нашу идею поддержали. Нашли ребят, которые смогли бы прийти на концерт и получить повестки. Таких оказалось двое».

Во время концерта специалист военкомата вышел на сцену и вручил повестки будущим военным. Зал встретил эту акцию тепло. Представитель военкомата отметил, что в этом году особенно много призывников с желанием идут на прохождение воинской службы.

В праздничном концерте приняли участие коллективы ОКЦ: «Здравушка», «Гармония», «Созвучие», «Арт-Мажор», «Траффик», «Ривьера», «Сувенир», «Фаворит», «Грация», детская фаер-студия и другие. Кроме того, на сцене выступили вокалисты Росгвардии и МВД.

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#военные #концерты #праздники

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