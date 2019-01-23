Меры по усилению газовой безопасности домов хотят ужесточить

Минстрой предложил внести ряд изменений в действующее законодательство, направленных на усиление газовой безопасности в жилых домах. В документе говорится о порядке проведения проверки газового оборудования и ответственности собственников жилья за недопуск специалистов в квартиру.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале публикации проектов правовых актов.

«Исполнитель уведомляет собственников... о дате и времени выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования... не позднее, чем за 30 календарных дней до выполнения работ... Не позднее, чем за 3 календарных дня до начала выполнения работ исполнитель повторно уведомляет собственников...» – отмечается в документе.

В том случае, если собственник два раза отказался впустить газовщиков в дом, они составляют акт об отказе в допуске к газовому оборудованию. После этого копия акта направляется в орган государственного жилищного надзора для возбуждения дела об административном правонарушении.

Тема газовой безопасности стала активно обсуждаться в России после участившихся в последнее время трагических происшествий с газом в многоквартирных домах. Так, в Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибло 39 человек. 14 января, произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, частично обрушились два этажа, погибло пять человек, сообщает РИА Новости.