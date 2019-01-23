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23февраля
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сегодня, 20:06 3

Меры по усилению газовой безопасности домов хотят ужесточить

Меры по усилению газовой безопасности домов хотят ужесточить
Фото: ru.depositphotos.com

Минстрой предложил внести ряд изменений в действующее законодательство, направленных на усиление газовой безопасности в жилых домах. В документе говорится о порядке проведения проверки газового оборудования и ответственности собственников жилья за недопуск специалистов в квартиру.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале публикации проектов правовых актов.

«Исполнитель уведомляет собственников... о дате и времени выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования... не позднее, чем за 30 календарных дней до выполнения работ... Не позднее, чем за 3 календарных дня до начала выполнения работ исполнитель повторно уведомляет собственников...» – отмечается в документе.

В том случае, если собственник два раза отказался впустить газовщиков в дом, они составляют акт об отказе в допуске к газовому оборудованию. После этого копия акта направляется в орган государственного жилищного надзора для возбуждения дела об административном правонарушении.

Тема газовой безопасности стала активно обсуждаться в России после участившихся в последнее время трагических происшествий с газом в многоквартирных домах. Так, в Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибло 39 человек. 14 января, произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, частично обрушились два этажа, погибло пять человек, сообщает РИА Новости.

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#закон

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    53 минуты назад

    время проверки у людей рабочее-и дерут за проверки не хило

  • full

    full
    29 минут назад

    Какие в пень меры? К каждому старику приставить по наблюдателю? Аааа, втюхать потребителям дорогое современное оборудование - вот он золотой вариант. А может, начать себя цивилизованно вести на международном уровне, чтобы врагов не было? Не, давайте запретим, от греха.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    15 минут назад

    Сколько ещё надо будет заплатить? Техосмотр плиты оплачиваем, техобслуживание оплачиваем, неадекватные нормативы оплачиваем!!! Новый побор как назовёте? Налог на газовые краны или взносы на капремонт духовок?

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