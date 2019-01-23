Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2 %

Министерство труда выступило с предложением проиндексировать на 2 % социальные пенсии россиян с 1 апреля. Об этом говорится в пояснительной записке на портале проектов нормативных правовых актов. Средний размер социальной пенсии должен увеличиться на 182 рубля, до 9,3 тысячи рублей.

На реализацию этого плана понадобится 7 миллиардов рублей. «Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий», – говорится в документе.

Ранее пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) заявила, что увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 миллионов человек, а на это потребуется в 2019–2024 годах дополнительные 120 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что нужно довести пенсию до прожиточного минимума, а затем уже проводить индексацию, сообщает «Коммерсант».