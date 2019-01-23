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сегодня, 18:38 4

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2 %

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2 %
Фото: www.amur.info

Министерство труда выступило с предложением проиндексировать на 2 % социальные пенсии россиян с 1 апреля. Об этом говорится в пояснительной записке на портале проектов нормативных правовых актов. Средний размер социальной пенсии должен увеличиться на 182 рубля, до 9,3 тысячи рублей.

На реализацию этого плана понадобится 7 миллиардов рублей. «Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий», – говорится в документе.

Ранее пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) заявила, что увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 миллионов человек, а на это потребуется в 2019–2024 годах дополнительные 120 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что нужно довести пенсию до прожиточного минимума, а затем уже проводить индексацию, сообщает «Коммерсант».

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#пенсии

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Не подовитесь смотрите.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    власть настолько далека от народа-что не понимает что народ её просто ненавидит

  • Dgorg

    Dgorg
    1 час назад

    Да пусть они ее себе в зад засунут, 2 группа инвалидности уже 2 месяц пенсия уменьшается примерно на 200 рублей вот так она повышается на самом деле.

  • full

    full
    3 минуты назад

    Вот не понятна арифметика... Если вы украли у людей сто процентов пенсии за пять лет, то почему добавляете два процента? У нас что, возраст дожития пятьдесят лет?

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