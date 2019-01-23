Военные музыканты показали свои таланты на сцене АОДНТ

Перед Днем защитника Отечества в Амурском областном доме народного творчества состоялся гала-концерт областного фестиваля художественного творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Во славу Отечества!».

В оргкомитет поступило 23 заявки от ГУ МЧС России по Амурской области, ПУ ФСБ России по Амурской области, ФКУ-ИК УФСИН России по Амурской области, прокуратуры Амурской области, Благовещенской таможни, авиационной база «Украинка» и других.

Они исполнили «Славься!» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», гимн прокуратуры России, «Генералам 1812 года», «На сопках Маньчжурии», «Бьют свинцовые ливни», «Виват, Победа!», «Мой дом – Россия», «Чёрный тюльпан», «Огромное небо». Зрители могли посмотреть дефиле военного оркестра.

В программу гала-концерта были включены 20 лучших творческих номеров участников фестиваля. На сцену вышли Александр Тюлюкин от УМВД России по Амурской области и хор ветеранов ведомства «Надежда», сотрудник управления Росгвардии по Амурской области Геворг Оганесян, Сергей Димович и дуэт «Гармония» УФСИН России по Амурской области, Юрий Андрианов, Алексей Аксёнов, Ольга Шевчук, женская и мужская группы ансамбля «Душа границы» пограничного управления ФСБ России по Амурской области, ансамбль «Погоны России» ДВОКУ, сотрудник Благовещенской таможни Сергей Яковлев, Мирослава Довгалюк с авиабазы «Украинка», Антонина Иванова и ансамбль «Звезда надежды» Главного управления МЧС России по Амурской области, вокальный ансамбль прокуратуры Амурской области, сотрудники Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Невельского. В программе было также выступление гостя – хореографического ансамбля «Мы».

По завершении гала-концерта состоялась церемония награждения дипломами лауреатов областного фестиваля и благодарственными письмами, которые вручала министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».