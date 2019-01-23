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23февраля
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Амурчанка участвует в дальневосточном конкурсе на лучшего фитнес-тренера

Амурчанка участвует в дальневосточном конкурсе на лучшего фитнес-тренера
Фото: fitlove.do

Фитнес-тренер из Благовещенска Верико Мачавариани стала участницей дальневосточного интернет-конкурса фитнес-тренеров, который впервые проводит дальневосточный фитнес-фестиваль FitLove.

Фестиваль в 2019 году будет проводиться уже во второй раз во Владивостоке. Он объединяет дальневосточников, которые всерьез интересуются фитнесом. В этом году организаторы решили провести заочный конкурс. В номинацию «Самый популярный фитнес-тренер девушка» попала тренер из Благовещенска Верико Мачавариани.

Сначала в конкурсе участвовали десятки человек, сейчас в номинации осталось пять девушек. Амурчанка здесь единственная, остальные – из Хабаровска и Владивостока. Голосование проводится на сайте фестиваля. Сейчас Верико занимает в нем второе место.

Итоги конкурса и награждение победителей пройдут на самом фестивале в мае 2019 года во Владивостоке.

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#интернет #конкурсы #спорт

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