Амурчанка участвует в дальневосточном конкурсе на лучшего фитнес-тренера

Фитнес-тренер из Благовещенска Верико Мачавариани стала участницей дальневосточного интернет-конкурса фитнес-тренеров, который впервые проводит дальневосточный фитнес-фестиваль FitLove.

Фестиваль в 2019 году будет проводиться уже во второй раз во Владивостоке. Он объединяет дальневосточников, которые всерьез интересуются фитнесом. В этом году организаторы решили провести заочный конкурс. В номинацию «Самый популярный фитнес-тренер девушка» попала тренер из Благовещенска Верико Мачавариани.

Сначала в конкурсе участвовали десятки человек, сейчас в номинации осталось пять девушек. Амурчанка здесь единственная, остальные – из Хабаровска и Владивостока. Голосование проводится на сайте фестиваля. Сейчас Верико занимает в нем второе место.

Итоги конкурса и награждение победителей пройдут на самом фестивале в мае 2019 года во Владивостоке.