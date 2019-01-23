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23февраля
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сегодня, 15:11 0

Снег и ветер: в Благовещенске прогнозируют непогоду

Снег и ветер: в Благовещенске прогнозируют непогоду
Фото: ru.depositphotos.com

Управление по делам ГО ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных явлениях погоды. 24 февраля в областном центре ожидаются снег, мокрый снег и порывы ветра до 12–17 метров в секунду.

Во второй половине ночи пройдет слабый снег, днем слабые осадки: снег, мокрый снег. Температура ночью 5...7 градусов ниже нуля, днем до плюс 2.

Управление по делам ГОЧС гсообщает, что в этот период на территории области возникает риск возникновения аварийных ситуаций. Возможен обрыв линий электропередачи, падение ветвей деревьев, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, получение ушибов и травм населением.

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#погода

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