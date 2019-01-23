Россиянам могут запретить держать дома медведей и пауков

Минприроды предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих. Однако в проекте постановления уточняется, что, если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.

Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном на сайте правительства.

По данным министерства, список является дополнением к закону о запрете жестокого обращения с животными, который приняли в декабре 2018 года.

«Целью принятия указанного постановления правительства Российской Федерации является установление перечня животных, запрещенных к содержанию. В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезенных на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Согласно документу, к перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 килограммов), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно.

Однако в министерстве подчеркнули, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного, попавшего под запрет. Для этого в правительстве разработали проект постановления с соответствующим перечнем возможных ситуаций, сообщает ТАСС.