Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:04 1

Россиянам могут запретить держать дома медведей и пауков

Россиянам могут запретить держать дома медведей и пауков
Фото: www.belraion.ru

Минприроды предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих. Однако в проекте постановления уточняется, что, если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.

Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном на сайте правительства.

По данным министерства, список является дополнением к закону о запрете жестокого обращения с животными, который приняли в декабре 2018 года.

«Целью принятия указанного постановления правительства Российской Федерации является установление перечня животных, запрещенных к содержанию. В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезенных на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Согласно документу, к перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 килограммов), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно.

Однако в министерстве подчеркнули, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного, попавшего под запрет. Для этого в правительстве разработали проект постановления с соответствующим перечнем возможных ситуаций, сообщает ТАСС.

Просмотров всего: 398

#животные #российская власть

распечатать


Власть 39

Зоополицию предлагают создать в России
Общество 48

Александр Козлов взял под опеку дикого совенка
Общество 15

ФСБ предлагает признать медведей стратегически важным ресурсом
Власть 46

Депутаты Госдумы предложили сажать живодеров в тюрьму
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    23 минуты назад

    Да как так то. Дома без медведей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь