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23февраля
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сегодня, 12:24 0

Ночью в Благовещенске насмерть сбили человека

Ночью в Благовещенске насмерть сбили человека
Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

В ночь с 22 на 23 февраля в Благовещенске автомобиль насмерть сбил человека. Как сообщили в ГИБДД, происшествие случилось примерно в 1:30 ночи на Новотроицком шоссе. В результате столкновения скончался мужчина.

В областном управлении ГИБДД пояснили, что в районе Новотроицкого шоссе, 6 водитель автомобиля Toyota Funcargo допустил наезд на пешеход, который от полученных травм скончался. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. В комментариях очевидцы утверждают, что мужчину сбил автомобиль такси

Управление

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#ДТП #транспорт

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