Ночью в Благовещенске насмерть сбили человека

В ночь с 22 на 23 февраля в Благовещенске автомобиль насмерть сбил человека. Как сообщили в ГИБДД, происшествие случилось примерно в 1:30 ночи на Новотроицком шоссе. В результате столкновения скончался мужчина.

В областном управлении ГИБДД пояснили, что в районе Новотроицкого шоссе, 6 водитель автомобиля Toyota Funcargo допустил наезд на пешеход, который от полученных травм скончался. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. В комментариях очевидцы утверждают, что мужчину сбил автомобиль такси

Управление