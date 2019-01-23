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23февраля
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сегодня, 11:04 11

В Амурской области установлена самая низкая стоимость вывоза мусора в России

В Амурской области установлена самая низкая стоимость вывоза мусора в России
Фото: www.amur.info

Граждане России, без учета москвичей, заплатят региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 миллиардов рублей в год. В среднем по стране это составит 1 225 рублей с человека. Однако в разных регионах цена будет разной.

По подсчетам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, среднестатистический россиянин заплатит за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после проведения мусорной реформы 1 225 рублей в год. Исходя из данных Росстата о количестве населения и с учетом норм вывоза мусора на человека в каждом регионе население будет платить 179,9 миллиарда рублей в год, подсчитали эксперты. В расчетах не учитывались скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.

В реформу уже вошло 70 регионов, оставшиеся должны включиться в нее до конца текущего года, говорил в конце января глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области, пишут эксперты Finexpertiza. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит 3 062 рубля в год. На втором месте Ленинградская область, где за вывоз отходов придется отдать 2 845 рублей на человека в год. Дорого обойдется мусор и жителям Камчатского края — 2 645 рублей.

Самая низкая стоимость вывоза определена в Амурской области — 45,12 рубля на человека в год (переход на новую схему оплаты пока не произошел). Житель Приморского края заплатит 227,35 рубля, житель Дагестана — 390 рублей.

Больше всего сборов за вывоз мусора, по данным Finexpertiza, получит Московская область. Выручку здешних операторов эксперты оценили в 23,26 миллиарда рублей в год. Средний тариф для них составляет 844,62 рубля за кубометр против 561,79 в других регионах. Участники рынка в Краснодарском крае могут получить 9,2 миллиарда рублей, в Свердловской области — 8,6 миллиарда.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 миллионов тонн ТКО, а утилизируется пока всего 7 %. Более 90 % ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки — сейчас их более 22 тысяч. К 2024 году на переработку должно направляться 60 % ТКО. К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 миллиона тонн мощностей по обработке отходов, к 2024 году — 37,1 миллиона тонн. ​

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин пояснил, что разница в тарифах компаний в разных частях страны объясняется качеством инфраструктуры по захоронению и переработке мусора и ее удаленностью от населенных пунктов, зависит от платежеспособности и количества населения, сообщает РБК.

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#ЖКХ #российская власть #цены

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    россия в мире по коррупции на 2-м месте.

    А почему не на первом?

    Дали взятку чтоб не быть вторыми))

    - так и тут

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    россия в мире по коррупции на 2-м месте.

    А почему не на первом?

    Дали взятку чтоб не быть вторыми))

    - так и тут

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    россия в мире по коррупции на 2-м месте.

    А почему не на первом?

    Дали взятку чтоб не быть вторыми))

    - так и тут

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Все встали и аплодируем! Долго

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    И поклон до земли

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    и сапоги целовать

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Вот и буду платить 4(!!!) рубля в месяц... Сдачу, не нужно...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Я что-то пропустила? Нам говорили о 250 рублях с двушки, делим на 3 примерно, в год это 1000. Здесь информация о 40 рублях.

  • Я сама

    Я сама
    57 минут назад

    Так это до 1 апреля, пока не перешли на новую оплату вывоза. Давай сравним цены после 1-го апреля, тогда и сравним цены.

  • кержак

    кержак
    54 минуты назад

    ...в статье оговорочка почти по Фрейду - проста нас еще не поимели...)))

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    Нас «обуют» на меньшую сумму чем некоторых. защитил «отецродной»

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