В Амурской области установлена самая низкая стоимость вывоза мусора в России

Граждане России, без учета москвичей, заплатят региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 миллиардов рублей в год. В среднем по стране это составит 1 225 рублей с человека. Однако в разных регионах цена будет разной.

По подсчетам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, среднестатистический россиянин заплатит за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после проведения мусорной реформы 1 225 рублей в год. Исходя из данных Росстата о количестве населения и с учетом норм вывоза мусора на человека в каждом регионе население будет платить 179,9 миллиарда рублей в год, подсчитали эксперты. В расчетах не учитывались скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.

В реформу уже вошло 70 регионов, оставшиеся должны включиться в нее до конца текущего года, говорил в конце января глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области, пишут эксперты Finexpertiza. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит 3 062 рубля в год. На втором месте Ленинградская область, где за вывоз отходов придется отдать 2 845 рублей на человека в год. Дорого обойдется мусор и жителям Камчатского края — 2 645 рублей.

Самая низкая стоимость вывоза определена в Амурской области — 45,12 рубля на человека в год (переход на новую схему оплаты пока не произошел). Житель Приморского края заплатит 227,35 рубля, житель Дагестана — 390 рублей.

Больше всего сборов за вывоз мусора, по данным Finexpertiza, получит Московская область. Выручку здешних операторов эксперты оценили в 23,26 миллиарда рублей в год. Средний тариф для них составляет 844,62 рубля за кубометр против 561,79 в других регионах. Участники рынка в Краснодарском крае могут получить 9,2 миллиарда рублей, в Свердловской области — 8,6 миллиарда.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 миллионов тонн ТКО, а утилизируется пока всего 7 %. Более 90 % ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки — сейчас их более 22 тысяч. К 2024 году на переработку должно направляться 60 % ТКО. К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 миллиона тонн мощностей по обработке отходов, к 2024 году — 37,1 миллиона тонн. ​

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин пояснил, что разница в тарифах компаний в разных частях страны объясняется качеством инфраструктуры по захоронению и переработке мусора и ее удаленностью от населенных пунктов, зависит от платежеспособности и количества населения, сообщает РБК.