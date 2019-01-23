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сегодня, 10:32 0

Благовещенец призывал к насилию в отношении русских

Благовещенец призывал к насилию в отношении русских
Фото: ru.depositphotos.com

Прокуратура направило в Благовещенский городской суд уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Жителя Благовещенска обвиняют в том, что он через интернет публиковал прямые призывы к насилию в отношении русских.

Расследование уголовного дела провел следователь СО УФСБ России по Амурской области. Было установлено, что житель Благовещенска Амурской области, руководствуясь мотивами национальной ненависти и вражды, умышленно разместил на странице социальной сети материалы, содержащие прямые призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей русской национальности. Причем страница была не личной, а принадлежала однокласснику.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#интернет #криминал #происшествия

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