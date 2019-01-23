Переноса выходного дня на понедельник, 25 февраля, не будет

Праздничный День защитника Отечества в 2019 году выпал на выходной день – субботу. В Роструде напомнили, что дополнительного выходного в связи с праздником в феврале не будет,. В понедельник, 25 февраля, всем россиянам необходимо выйти на работу.

Выходной переносится на 10 мая. Ближайшие длинные выходные выпадают на 8 марта, россияне смогут отдохнуть три дня, до 10 числа. Помимо этого, продолжительные выходные запланированы с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, а также со 2 по 4 ноября.

14 января премьер-министр Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны, поскольку «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает». В прошедший новый год россияне отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, сообщает «Лента.ру».