Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 0

Переноса выходного дня на понедельник, 25 февраля, не будет

Переноса выходного дня на понедельник, 25 февраля, не будет

Праздничный День защитника Отечества в 2019 году выпал на выходной день – субботу. В Роструде напомнили, что дополнительного выходного в связи с праздником в феврале не будет,. В понедельник, 25 февраля, всем россиянам необходимо выйти на работу.

Выходной переносится на 10 мая. Ближайшие длинные выходные выпадают на 8 марта, россияне смогут отдохнуть три дня, до 10 числа. Помимо этого, продолжительные выходные запланированы с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, а также со 2 по 4 ноября.

14 января премьер-министр Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны, поскольку «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает». В прошедший новый год россияне отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 420

#праздники

распечатать


Общество 1

День города, финал проекта «Танцы со звёздами», благотворительный телемарафон «Крылья»: выходные в Благовещенске
Общество 3

В честь Дня защиты детей благовещенские полицейские подарили телевизор детдому
Общество 62

Ровные дороги, красивые девушки и мороженое: благовещенцы рассказали, чего им не хватает в родном городе
Общество 1

Празднование юбилея Благовещенска началось с возложения цветов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь