Путин подписал приказ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из указа следует, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности. Сроки проведения будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования – 21 февраля, сообщает «Интерфакс».

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Василий Кленин