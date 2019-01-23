Гороскоп на 23 февраля: Рыбы удачливы, Раки будут в центре внимания

Восход Солнца: 07:26

Заход Солнца: 18:00

Солнце в Рыбах.

Овен. Возможны моменты переутомления и лишние расходы, особенно, если вы вовлечены эмоционально и преследуете иную цель, помимо приятно проведенного времени.

Телец. Сегодня должно повезти влюбленным Тельцам, которые решат жить вместе с любимым человеком. Не принимайте быстрых решений, чтобы сгоряча не наломать дров.

Близнецы. Представителям этого знака не стоит много думать и анализировать, сегодня это не полезно, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.

Рак. Ракам сегодня захочется быть в центре внимания. Суббота обещает быть интересной и насыщенной.

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Лев. Возможно, в ближайшее время поступят новые деловые предложения от старых знакомых, но с ответом стоит повременить, так как все еще не один раз поменяется.

Дева. Настроение может быть испорчено с раннего утра. Родственники затеют разборку по поводу быта, денег и вашего нечуткого к ним отношения.

Весы. Наступает период конфликтов и недоразумений. Это время крайне неблагоприятно для общения.

Скорпион. Обычный день. Однако возможны неожиданное решение старых проблем, повышение или денежная прибыль. Но не рассчитывайте на золотые горы.

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Стрелец. Звезды советуют соблюдать все правила приличия, если они окажутся в новом обществе. Люди, с которыми вы планируете вместе работать, окажутся слишком придирчивыми даже в мелочах.

Козерог. Сегодня люди, окружающие Козерогов, склонны к преувеличениям и к действиям по инерции. Вы поступите мудро, если не станете подражать другим и участвовать в этой гонке.

Водолей. Прежние разочарования и обиды позади, вы снова ощутите прилив сил. В личной жизни должно быть все благополучно.

Рыбы. Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные и очень удачные решения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев