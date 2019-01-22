Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость
сегодня, 20:23 1

Обвиняемая в мошенничестве застройщица собирается узаконить гостинку на Шевченко

Обвиняемая в мошенничестве застройщица собирается узаконить гостинку на Шевченко

Застройщица, которую обвиняют в мошенничестве, дала комментарий «Альфа-каналу» по ситуации с гостинкой на улице Шевченко. Женщина пояснила, что планирует узаконить постройку. По ее словам, сейчас решается вопрос об увеличении земельного участка, подведении коммуникаций, восстановлении подачи электроэнергии. Однако, почему этого не было сделано раньше, не пояснила.

Дом был построен на пике популярности строительства так называемых гостинок. Такие дома строились как частные, а после переоформлялись в многоквартирные. На частном участке на улице Шевченко построили дом из 18 квартир. Люди, купившие их, пока остаются заложниками ситуации.

«На сегодняшний день я планирую привести в соответствие дом, получить разрешительную документацию, вопрос решается по поводу увеличения земельного участка. Будем думать, каким образом это можно сделать. Также решается вопрос по подведению центральных коммуникаций, по восстановлению подачи электроэнергии, которая незаконно была отключена. Я считаю, что восстановить здание целесообразнее, чем снести», – сказала застройщица.

Просмотров всего: 405

#закон #строительство

распечатать


Общество 5

В Благовещенске компанию «Стройзаказчик» оштрафовали на полмиллиона
Власть 2

Закон о поддержке дольщиков амурские депутаты приняли в первом чтении
Общество 3

Продлено конкурсное производство по делу о банкротстве еще одного амурского застройщика

22 августа 2017, 20:38
Общество 1

Конкурсное производство по делу о банкротстве амурского застройщика «Березки» продлили

22 августа 2017, 17:33
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    23 минуты назад

    Там сосед из рядом стоящей халупы хочет стотыщ мульонов.Без его разрешения ничего не выйдет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь