Обвиняемая в мошенничестве застройщица собирается узаконить гостинку на Шевченко

Дом был построен на пике популярности строительства так называемых гостинок. Такие дома строились как частные, а после переоформлялись в многоквартирные. На частном участке на улице Шевченко построили дом из 18 квартир. Люди, купившие их, пока остаются заложниками ситуации.

«На сегодняшний день я планирую привести в соответствие дом, получить разрешительную документацию, вопрос решается по поводу увеличения земельного участка. Будем думать, каким образом это можно сделать. Также решается вопрос по подведению центральных коммуникаций, по восстановлению подачи электроэнергии, которая незаконно была отключена. Я считаю, что восстановить здание целесообразнее, чем снести», – сказала застройщица.