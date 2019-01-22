Барак в районе Плодопитомника почти 35 лет утопает в грунтовых водах

Грунтовые воды затопили барак в селе Плодопитомник. Лед сковал весь двор, давит на стены и фундамент постройки. Уровень воды во дворе и в подполье жители измеряют с 80-х годов прошлого века и пишут жалобы. Однако до сих пор семиквартирный дом не считается аварийным.

Николай Рейдин, проживает в бараке с 80-х, говорит, первые четыре года проблем не было. А когда район начали застраивать, их участок стало топить.

«Было как-то одно время, что вроде не стало воды. Мы обрадовались. В прошлом году сильно было и в этом году. Как-то меньше этой воды шло раньше, а сейчас вообще», – поделился житель дома по адресу: Советская, 6Б, Николай Рейдин.

Грунтовые воды разрушают дом изнутри. Погребом пользоваться невозможно, деревянные полы гниют и проседают. Жительнице одной из квартир Надежде Рахимовой пришлось делать у себя новый пол. Жить в условиях наводнения людям приходится почти 35 лет. Бить тревогу они начали сразу. Еще в 1984 году Госкомсельхозтехника в ответ на жалобу благовещенцев признала, что людей нужно переселять.

«Факты, изложенные в письме, подтвердились. Дом барачного типа, в котором проживают 7 семей, действительно находится в зоне выливания грунтовых вод, способствующих в период сезонных промерзаний образованию наледи... Совместно с обкомом обследовать и пересмотреть очередь на получение и улучшение жилищных условий», – говорится в ответе Госкомсельхозтехники РСФСР 1984 года.

Подобные ответы, что дом не пригоден для жилья, капитальный ремонт в нем невозможен, люди получали в 1987 и 1991 годах. Однако предприятие, которое построило барак как ведомственное жилье, обанкротилось, новые квадраты работникам организации так и не предоставили. Сейчас дом в муниципальной собственности. По данным благовещенской администрации, жильцам на данный момент не положено другое жилье, потому что дом официально не признан аварийным.

«В реестре аварийного жилищного фонда города Благовещенска многоквартирный дом по улице Советская, 6Б, не числится. За счет бюджета города будет проведено обследование конструктивных элементов здания специализированной организацией. По результатам выводов технического заключения будет принято соответствующее решение», – ответили в мэрии.

«Надо создать эту комиссию независимую, чтобы обследовали полностью дом и уже признали ветхий он, не ветхий. Как можно жить в воде?» – высказалась жительница дома Надежда Рахимова.

21 февраля к жителям барака приезжали представители администрации. Они осмотрели помещения и организовали откачку вод. Сообщается, что в случае повторных подтоплений, жильцам снова помогут откачать воду. Управляющая компания этого дома обанкротилась. Поэтому власти должны определить новую управляйку для барака.