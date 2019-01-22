В ОКЦ прошел концерт в честь Дня защитника Отечества

В Благовещенске начали праздновать День защитника Отечества. В честь 23 Февраля в Общественно-культурном центре прошел концерт. Амурских защитников с наступающим праздником поздравил глава региона Василий Орлов. Он отметил, что в последние годы российской армии уделяется большое внимание.

Губернатор также поблагодарил участников уникальной операции в Хабаровском крае, где военные и спасатели расчистили русло реки Буреи.

«Угроза была не только ряду населенных пунктов в Хабаровском крае, не только объектам железнодорожной инфраструктуры, но и всей энергетике Дальнего Востока. Эту информацию мы не выдавали в эфир специально, потому что первое впечатление было шоковое. Непонятно было, что делать с этим. Там нет дорог, ужасные климатические условия. И президент поставил задачу саперным подразделениям ликвидировать этот завал. Была проведена по факту уникальная операция», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.