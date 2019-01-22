Больше двух десятков благовещенцев пришли на лекцию испанского путешественника

Хорхе начал самостоятельно путешествовать в 13 лет. С тех пор он побывал в 193 странах мира. Был во всех 85 регионах России. О них путешественник написал книгу. Ее он также презентовал в библиотеке. Сейчас Хорхе Санчес живет на две страны: в Испании работает гидом, в Благовещенск приезжает к жене и сыну. И продолжает путешествовать.

«После Санкт-Петербурга самый красивый город – Благовещенск. Вы живете на берегу одной из самых длинных рек мира. И у вас самая экзотическая граница в мире. Я был везде и никогда не видел границы между двумя континентами. Это Европа, можно сказать, географически вы Азия. И там Китай, восток – другая культура, другой алфавит. Такой разницы я не увидел нигде, только здесь. Поэтому для тех, кто любит географию и путешествия, это место уникально», – поделился Хорхе.