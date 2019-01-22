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сегодня, 19:05 5

Больше двух десятков благовещенцев пришли на лекцию испанского путешественника

Больше двух десятков благовещенцев пришли на лекцию испанского путешественника

Знаменитый испанский путешественник, гид и писатель Хорхе Санчес, о котором ранее писало ИА «Амур.инфо», рассказал благовещенцам о своих странствиях. Лекцию он провел в областной библиотеке. На нее пришли больше двух десятков слушателей.

Хорхе начал самостоятельно путешествовать в 13 лет. С тех пор он побывал в 193 странах мира. Был во всех 85 регионах России. О них путешественник написал книгу. Ее он также презентовал в библиотеке. Сейчас Хорхе Санчес живет на две страны: в Испании работает гидом, в Благовещенск приезжает к жене и сыну. И продолжает путешествовать.

«После Санкт-Петербурга самый красивый город – Благовещенск. Вы живете на берегу одной из самых длинных рек мира. И у вас самая экзотическая граница в мире. Я был везде и никогда не видел границы между двумя континентами. Это Европа, можно сказать, географически вы Азия. И там Китай, восток – другая культура, другой алфавит. Такой разницы я не увидел нигде, только здесь. Поэтому для тех, кто любит географию и путешествия, это место уникально», – поделился Хорхе.

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#жизнь

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 часа назад



    БОЛЬШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ БЛАГОВЕЩЕНЦЕВ ПРИШЛИ НА ЛЕКЦИЮ ИСПАНСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА



    Это ж где такой зал в Благовещенске нашли? Или кремлёвский дворец съездов арендовали?

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников...

  • Ариадна

    Ариадна
    1 час назад

    Кarasik..,о каком преклонении перед чужой культурой идет речь? Всегда люди стремились к путешествиям, к познанию нового, открытию неизведанного. Как сказал известный сатирик Михаил Жванецкий : Когда других туфель не видел, так наши самые лучшие!"

    Искренне жалеем, что не смогли услышать рассказ Хорхе. Этому путешественнику есть, что рассказать!

  • Karasik

    Karasik
    33 минуты назад

    arasik..,о каком преклонении перед чужой культурой идет речь? Всегда люди стремились к путешествиям, к познанию нового, открытию неизведанного. Как сказал известный сатирик Михаил Жванецкий : Когда других туфель не видел, так наши самые лучшие!"

    Искренне жалеем, что не смогли услышать рассказ Хорхе. Этому путешественнику есть, что рассказать!

    искренне рад за Вас.

  • цеховик

    цеховик
    17 минут назад

    Неоправданно преклонились перед заграничной культурой; Завтра проснётесь Католиками, педиками и лесбиянками.

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