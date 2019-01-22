В Амурской области стартовала масштабная проверка взводов по боевой стрельбе

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, началась масштабная проверка по выполнению боевых стрельб разведывательных и мотострелковых взводов. На полигоны выйдут около трех тысяч военнослужащих, которым предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи максимально приближенные к современному общевойсковому бою.

Личный состав продемонстрирует умение действовать в обороне, наступлении, на марше. Большое значение будет уделено проверке командиров взводов при управлении подчиненными в быстро меняющейся тактической обстановке. Подразделения на практике отработают маневры небольшими группами в отрыве от главных сил.

Множество поставленных задач будет взято из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение противостоять беспилотным средствам воздушной разведки.

Проверка взводов боевыми стрельбами продлится около двух недель. По результатам каждый военнослужащий получит персональную оценку, сообщает пресс-служба ВВО.