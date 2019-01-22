«Итоги недели»: глобальное потепление и задержание застройщицы (видео)

Погода в Благовещенске бьет температурные рекорды – одним это приносит радость, а другим неприятности: ведь в области раньше начнется пожароопасный период.

В такую погоду лучше не сидеть дома, а пойти погулять – правда, попасть в снежный городок уже не получится. Он растаял и его убирают.

В Благовещенском аэропорту задержали застройщицу, незаконно построившую трехэтажку. Теперь женщину будут судить за мошенничество.

Испанский путешественник побывал везде, а остался жить в Благовещенске. Здесь он женился, у него родился сын – Лазарь Хорхиевич.

В топ вошли и печальные новости: в Белогорске избит ребенок, в Серышевском районе в пожаре погибли двое малышей.