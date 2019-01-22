«Итоги недели»: глобальное потепление и задержание застройщицы (видео)
YouTube-канал Next Week Production опубликовал свежий выпуск программы «Итоги недели». О новостях Амур.инфо, пользовавшихся повышенным спросом у читателей, расскажет руководитель свадебного центра Татьяна Дурнева.
Погода в Благовещенске бьет температурные рекорды – одним это приносит радость, а другим неприятности: ведь в области раньше начнется пожароопасный период.
В такую погоду лучше не сидеть дома, а пойти погулять – правда, попасть в снежный городок уже не получится. Он растаял и его убирают.
В Благовещенском аэропорту задержали застройщицу, незаконно построившую трехэтажку. Теперь женщину будут судить за мошенничество.
Испанский путешественник побывал везде, а остался жить в Благовещенске. Здесь он женился, у него родился сын – Лазарь Хорхиевич.
В топ вошли и печальные новости: в Белогорске избит ребенок, в Серышевском районе в пожаре погибли двое малышей.
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