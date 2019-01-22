В горпарке Благовещенска проводят акцию поддержки приютских животных

В городком парке Благовещенска вновь проводят акцию по поддержке приюта для животных «Остров спасения». 24 и 25 февраля все желающие могут принести необходимые вещи для кошек и собак в здание администрации горпарка, напротив катка.

Питомцам приюта пригодятся сухие корма, крупы, газеты для подстилки, мыла, порошки, тряпки для уборки, дихлофос, лекарства: сумамед, гексорал (спрей), циклоферон (ампулы), азинокс+. Также желающие могут передать для «Острова спасения» деньги. Их можно перечислить на карту приюта: Сбербанк 4276 0300 1019 4005.

Прием продуктов и вещей проводится 24 и 25 февраля с 12 до 18 часов.