Дед несколько лет насиловал внучку вместе с другими пенсионерами

Инцидент произошел в Англии. В городе Линкольн дедушка несколько лет насиловал малолетнюю внучку и заставлял за деньги заниматься сексом с другими педофилами. Об этом девушка рассказала спустя 7 лет.

Девушка, которой сейчас 24 года, всегда относилась к своему деду Карлу Баркеру с почтением. Когда ей было 10 лет, у старика случился сердечный приступ. Эмма Луиза переехала к дедушке, чтобы помогать ему по дому.

«На тот момент я воспринимала его как милого старого мужчину, который давал мне сладости и присматривал за мной. Я боялась, что он умрет, и просила мать Шину и отца Мишеля оставаться с ним. Он жил в соседнем доме. Мы вместе смотрели телевизор и разговаривали», – цитирует девушку Eg.ru.

В 11 лет, заботливый девушка втайне от родителей дал девочке попробовать сигареты и водку. Также девочка спала с дедом в одной кровати. Как-то раз, будучи пьяным, родственник набросился на нее и стал целовать. «Я была шокирована и смущена, я до этого ни с кем не целовалась», – рассказывает девушка. На следующий день в кровати он стал трогать внучку через пижаму.

«Мне было страшно. Он был моим дедушкой, я чувствовала, что это неправильно. Я спросила его, что происходит, он сказал: "Дедушки делают такое". Затем он принудил меня к оральному сексу и затем изнасиловал», – рассказала Эмма Луиза журналистам газеты The Sun. Старик пригрозил, что девочку заберут в приют, если она расскажет об этом родителям.

Однако мучения Эммы только начинались. В какой-то момент Карл Баркер стал возить ее на интимные свидания с друзьями, которым чаще было 50 с лишним лет. Иногда он и сам принимал участие в сексуальных играх, насилуя несчастную вместе с остальными. С них пенсионер брал 10 фунтов за мастурбацию со стороны девочки, 20 фунтов – за оральный секс и 50 – за классический.

До того момента, как в 18-летнем возресте Эмма Луиза решилась рассказать обо всем родителям, через нее прошло около 200 мужчин. Ее заражали разными болезнями, приходилось пить антибиотики. После того как все стало достоянием общественности, 69-летнего деда арестовали и судили. Его приговорили к 22 годам лишения свободы.