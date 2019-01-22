Благовещенцы бурно поспорили, как правильно заезжать на Театральное кольцо

Фото: кадр видео

«Сканер» разместил в своем Инстаграме видео, снятое на кольцевом перекрестке по улице Театральной в Благовещенске. Ролик запечатлел дорожный инцидент, который вызвал ожесточенную дискуссию среди пользователей. Они принялись спорить на тему, кто виноват в этой ситуации – водитель одной машины или другой.

Автор видео заезжал на кольцевой перекресток по Театральной из левой полосы движения. В какой-то момент на его траектории оказался кроссовер, который заезжал на кольцо из правой полосы. Могло произойти столкновение.

Ролик в Инстаграме вызвал целую волну комментариев. Пользователи принялись спорить, кто прав в этой ситуации: «В этом видео автор виноват, он должен по внутреннему кругу ехать», «Одолели такие водятлы, ну если лезешь внаглую, так хоть делай это так, чтобы другим не мешать ехать по своей полосе», «Автор уже в кругу, а круг – главная дорога. Кому непонятно – в помощь ПДД», «Автор, балбес, хоть бы не позорился, на пересдачу правил ПДД».

«Читаю комментарии и в шоке. Видимо, полгорода ПДД не учили», – отметил один из пользователей. «Надо глушить машину перед кольцом, брать на руки и переносить, как велик!» – предложил другой юзер.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

ИА «Амур.инфо» попросило разрешить этот спор Госавтоинспекцию. Оказалось, что водитель кроссовера мог заехать на круг из правой полосы, но тем не менее он должен был пропустить автора видео. «Установленные на данном участке дороги дорожные знаки и нанесенная дорожная разметка не запрещают выезжать на перекресток с круговым движением с правой полосы. При этом водитель внедорожника при перестроении должен руководствоваться пунктом 8.4. ПДД – при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения», – прокомментировали в управлении ГИБДД по Амурской области.

В ведомстве также отметили, что по данному факту сотрудниками Госавтоинспекции будет проведена проверка.