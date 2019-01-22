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22февраля
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сегодня, 17:14 0

Нервная женщина похудела в два раза

Нервная женщина похудела в два раза
Фото: соцсети

Жительница американского штата Огайо похудела на 63 килограмма за 12 месяцев благодаря уменьшению объемов желудка и усиленным тренировкам. Также из-за переедания девушка постоянно была склонна к приступам гнева.

В 2018 году Мишель Фаррай (Michelle Farraj) систематически пропускала занятия в колледже из-за нападок со стороны сверстников по поводу лишнего веса.

«Я оставалась дома и сметала все, что попадалось мне на глаза. (…) Я поглощала блюда с повышенным содержанием углеводов: пасту, рис, шоколад, сладости, – вспоминает она. – И все десерты с арахисовой пастой. Ее я могла есть прямо из банки».

19-летняя девушка призналась, что в какой-то момент устала от избыточного веса и постоянных приступов гнева. В сентябре 2018 года Фаррай обратилась за помощью к врачу, который уменьшил ей желудок в два раза хирургическим путем. По ее словам, после терапии она сильно похудела, но по внутренним ощущениям весила прежние 126 килограммов.

Однако Фаррай не опускала руки: она регулярно посещала тренажерный зал и старалась есть более осознанно. Похудев за год в два раза, девушка продолжает заниматься спортом шесть раз в неделю. Несмотря на то, что страсть к арахисовой пасте не уменьшилась, теперь она перешла на правильное питание, сообщает GFAclaims.com.

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#жизнь

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