Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ будет работать и в праздники
В Амурской области в связи с государственными праздниками – 23 Февраля и 8 Марта – пункт пропуска в Пояркове работать не будет. В Благовещенске режим работы пункта пропуска в эти дни не меняется.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале февраля 2018 года пункты пропуска Поярково (РФ) и Сюнькэ (КНР) изменили график работы. Перевозки через госграницу стали осуществляться в шестидневном режиме, с понедельника по субботу включительно.
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