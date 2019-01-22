Амурчанин называл полицейских «мусорами» и предлагал поговорить «по-мужски»

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Их обвиняли в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июне 2016 года на улице Ленина в Благовещенске полицейские задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе составления материалов об административном правонарушении к патрульному автомобилю подошел другой мужчина и обратился к полицейским. Сотрудники потребовали отойти от машины, но амурчанин ответил, что будет снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

«В ответ на такую реакцию сотрудники полиции (…) избили (…), ударили электрошокером и заковали в наручники. У (…) также пропал мобильный телефон», – пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полицейские с предъявленным обвинением не согласились. Они пояснили, что этот мужчина, подойдя к патрульному автомобилю, выражал претензии по поводу задержания водителя, выражался нецензурной бранью, называл стражей порядка «мусорами», предлагал выйти из автомобиля и поговорить «по-мужски», на замечания не реагировал.

Затем мужчина толкнул одного из полицейских рукой в плечо, что вынудило сотрудника выйти из автомобиля «для пресечения противоправных действий». Однако амурчанин стал хвататься за форменное обмундирование, сорвал нагрудный знак. Сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу и специальные средства для задержания дебошира. Они действовали в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом «О полиции».

Ранее этот же мужчина, препятствуя работе полицейских, мешал движению патрульного автомобиля, преграждая путь. Амурчанин был пассажиром машины, в которой распивали спиртные напитки. Мобильный телефон сотрудники не брали.

Суд, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, пришел к выводу, что вина подсудимых полицейских не нашла подтверждения. Оба были признаны невиновными, их оправдали. Гражданский иск мужчины оставили без рассмотрения.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.