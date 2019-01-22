Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:58 5

Амурчанин называл полицейских «мусорами» и предлагал поговорить «по-мужски»

Амурчанин называл полицейских «мусорами» и предлагал поговорить «по-мужски»
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Их обвиняли в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июне 2016 года на улице Ленина в Благовещенске полицейские задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе составления материалов об административном правонарушении к патрульному автомобилю подошел другой мужчина и обратился к полицейским. Сотрудники потребовали отойти от машины, но амурчанин ответил, что будет снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

«В ответ на такую реакцию сотрудники полиции (…) избили (…), ударили электрошокером и заковали в наручники. У (…) также пропал мобильный телефон», – пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полицейские с предъявленным обвинением не согласились. Они пояснили, что этот мужчина, подойдя к патрульному автомобилю, выражал претензии по поводу задержания водителя, выражался нецензурной бранью, называл стражей порядка «мусорами», предлагал выйти из автомобиля и поговорить «по-мужски», на замечания не реагировал.

Затем мужчина толкнул одного из полицейских рукой в плечо, что вынудило сотрудника выйти из автомобиля «для пресечения противоправных действий». Однако амурчанин стал хвататься за форменное обмундирование, сорвал нагрудный знак. Сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу и специальные средства для задержания дебошира. Они действовали в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом «О полиции».

Ранее этот же мужчина, препятствуя работе полицейских, мешал движению патрульного автомобиля, преграждая путь. Амурчанин был пассажиром машины, в которой распивали спиртные напитки. Мобильный телефон сотрудники не брали.

Суд, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, пришел к выводу, что вина подсудимых полицейских не нашла подтверждения. Оба были признаны невиновными, их оправдали. Гражданский иск мужчины оставили без рассмотрения.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Просмотров всего: 444

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия 7

Осужден водитель, по вине которого в Благовещенске погиб 4-летний ребенок
Происшествия 9

В Приамурье вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему женщину в 2001 году

Происшествия

Амурчанин, чуть не убивший собутыльника, отправился в спецбольницу
Происшествия 6

Благовещенец, совершивший кражу, лишился свободы на 19 лет
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Krug

    Krug
    1 час назад



    Амурчанин называл полицейских «мусорами» и предлагал поговорить «по-мужски»



  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Ха! Во гонят! А разве народ как то по другому их называет??? Детский сад.

  • tka4ev

    tka4ev
    40 минут назад

    Причина в том что он их снимал. Они начали быковать в ответ и далее на половину ложь ещё я думаю.

  • последний адекватный

    последний адекватный
    18 минут назад

    Народ этот сначала их называет гнусными словами, а как прижмёт горе - бегут за помощью, забыв какие они "понятийные". Мерзко смотреть на то, как деградирует общество. Уроки одним словом

  • full

    full
    1 минута назад

    Дык это он польстил им. МУС - московский уголовный сыск, так что расти им и расти до МУСоров.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь