В Свободном работают строители Амурского ГПЗ, которые снимались в фильме «Тобол»

В четверг, 21 февраля, в Благовещенске в прокат вышел исторический фильм «Тобол». Сейчас в Свободном на строительстве Амурского ГПЗ работают люди, которые принимали участие в съемках картины. Частично фильм снимали в Тобольске, где также велось строительство газоперерабатывающего завода.

«Я принял участие в кастинге на съемки в фильме и прошел отбор. Это было в 2017 году. Я был гладко выбрит, поэтому мне досталась роль дворянина. Меня облачили в соответствующий костюм и туфли, надели парик, треуголку. Всё это, а также воссозданная атмосфера российского средневековья помогли почувствовать себя неким персонажем из далекого прошлого. В ходе работы довелось познакомиться и пообщаться с известными артистами, например, с Дмитрием Дюжевым. Съемки заняли весь день – дубль за дублем мы снимали массовую сцену с разных ракурсов. Безусловно, участие в проекте стало для меня очень ярким и незабываемым опытом», – рассказал эксперт по комплектации Андрей Сивик.

«Объявления о возможности принять участие в историческом фильме выходили в местных новостях. Разумеется, многим хотелось заглянуть по ту сторону кинопроизводства. Я не стал исключением. У меня была борода, которая стала надежным пропуском на съемки сразу нескольких массовых сцен. Я играл и стрельца, и боярина. Для себя понял, что съемки – это очень интересный, но сложный процесс. Одна из них длилась почти сутки: работали с утра, домой я вернулся после двух часов ночи. Сказывался и погодный фактор: наша сцена снималась в марте. Надеюсь, что удастся выкроить время и сходить в кинотеатр "Гайдай" на фильм. Возможно, увижу себя на большом экране», – поделился впечатлениями еще один строитель ГПЗ, руководитель направления Вадим Веселков.

Действие картины происходит во времена Петра I. События разворачиваются в Петербурге, в Сибири и Тобольске. Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков: Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор. В картине присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персонажи.

Роли в фильме исполнили Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Дмитрий Дюжев, Александр Лазарев, Илья Маланин, Павел Табаков, Андрей Бурковский и другие. Генеральным партнером фильма стала компания СИБУР, сообщают корпоративные коммуникации ОСП ООО «СИБУР» в Благовещенске.

«Тобольск – город уникальный с точки зрения исторических событий, известных имен, сочетания мифов и легенд. Это родина выдающегося ученого Дмитрия Менделеева, талант которого внес весомый вклад в развитие России, а сегодня Тобольск – центр нефтехимической промышленности России, способствующий переходу российской экономики от сырьевого экспорта углеводородов к производству высокотехнологичной продукции. Поддержка кинокартины со стороны СИБУРа призвана подчеркнуть связь исторического образа Тобольска с его нефтехимическим будущим», – рассказал член правления – управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.