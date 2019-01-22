Амурский театр кукол готовит премьеру для взрослых – «Disclaimer по Оруэллу»

Антиутопию Джорджа Оруэлла «Скотный двор» скоро покажут в Благовещенске на сцене Амурского театра кукол. 30 марта в зале, где обычно малыши смотрят сказки, соберутся взрослые зрители. Им представят невеселую и поучительную историю, которую сыграют люди и куклы.

Режиссер Алексей Смирнов репетирует премьеру. На этой сцене немало было различных кукольных животных, но таких – не было точно. Они созданы воображением художника Елены Пядушкиной и режиссера Алексея Смирнова, а изготовлены в мастерских Санкт-Петербурга. Там механизмы проверили, затем разобрали и доставили в Благовещенск. И уже местные кукольники завершили работу.

Режиссера Алексея Смирнова амурский зритель знает по постановкам: «Цирк Шардам» и «Оскар и Розовая Дама». Оба спектакля необычны; таким же будет и «Скотный двор». 15 артистам предстоит работать почти с 30 кукольными персонажами. Самые большие – лошади. В холке они достигают 1,8 метра, а в длину – 2 метров, в общем, приближены к натуральным размерам. Ведут такую лошадку три человека. И походка должна быть синхронизирована, чтобы эффект был не механической, а живой лошади, со своей историей и характером. «Вот такой он работяга. Куры – они суетные. Каждый со своим образом. А вот он такой работяга, уставший пенсионер», – рассказывает о своем персонаже актер Амурского театра кукол Владимир Бугаев.

Режиссер с такими большими куклами работает впервые, актеры – тоже. Вообще, в этой постановке всех ждет много сюрпризов. «Скотный двор» – история о том, как животные изгнали с фермы людей и, пытаясь добиться свободы, пришли к тирании и культу личности. Спектакль создан по мотивам одноименной книги Оруэлла, а это автор бездонный. В его смыслах можно глубоко копать и донести до зрителя самое главное – задача непростая.

«Я хочу, чтобы зритель задумался. За любой поступок мы всегда должны нести ответственность. Поступок – это действие. А нам проще жить, свалив ответственность на кого-то другого. Сказать "А это не я!", и спокойно дальше существовать. Мы все должны быть ответственны за любой наш день – на работе, дома ли. Любое наше действие ведет к какому-то результату», – уверен режиссер из Ярославля Алексей Смирнов.

Адаптация такой глубокой и серьезной книги предполагает, что в спектакле останутся только некоторые сюжетные линии – так и в спектакле Амурского театра кукол. От первоисточника в сценической версии остались процентов 60. Но для зрителя и этого материала хватит, чтобы задать себе множество вопросов и попытаться понять – где та точка невозврата, во время которой мы сами извращаем любую высокую идею.

Спектакль назван «Disclaimer по Оруэллу». В переводе этот англицизм означает письменный отказ от ответственности за возможные деликтные последствия того или иного поступка. И это еще один повод задуматься.

Премьера спектакля назначена на 17 часов субботы 30 марта. Постановка предназначена для зрителей старше 16 лет.