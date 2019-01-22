Добро пожаловать в будущее: в Приамурье продолжается набор в детский «Кванториум–28»

Изучение солнечных панелей, запуски квадрокоптеров, роботехника и даже самостоятельное изготовление деталей на 3D станках – всем этим дети могут бесплатно заниматься в детском технопарке «Кванториум–28». На некоторые направления набор уже закрыт, на некоторые – еще продолжается.

Обо всем, что связано с детским технопарком, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказала директор технопарка «Кванториум–28» Наталья Домашенко. Она объяснила, что благовещенский кванториум, входящий в федеральную сеть детских технопарков, является новой формой дополнительного образования детей, нацеленной на развитие технического и инженерного творчества.

Этот федеральный проект создается на средства министерства просвещения, регионов, а также социальных партнеров – СИБУР и РЖД. Подразделения технопарка называются квантумами – в Благовещенске их 6, а сами ученики называются кванторианцами.

По словам Натальи Домашенко, при выборе квантумов обычно исходят их региональных особенностей. Так, Амурская область – первая на Дальнем Востоке по выработке электроэнергии, в регионе реализуются новые инвестиционные проекты, например, ГПЗ, наличие космодрома и так далее.

Поэтому в Приамурье были создан следующие квантумы: «Космоквантум» – это прикладная космонавтика, ракетостроение, изучение астрономии; «Энерджиквантум» – где дети ребята знакомятся с альтернативными источниками энергии; «Наноквантум» по изучению газохимии, химии полимеров, получению полиэтилена из этилена; «Геоквантум» – по работе с гиссистемами, GPS навигацией, работа с аэро- и фотосъемкой; «Робоквантум»; а также сердце кванториума – высокотехнологичный квантум «Хайтекцех» – там у нас сосредоточено все оборудование, необходимое для производства тех или иных деталей.

Руководитель технопарка подчеркивает, что теории уделяется минимум времени, весь основной упор на практику. К примеру, на «Энерджиквантуме» ребята активно занимаются изучением солнечных панелей, на мастер-классах демонстрируются машинки, которые ездят на дистиллированной воде; на «Геоквантуме» запускают квадрокоптеры; а на занятиях в «Хайтекцехе» есть возможность поработать на различных станках – 3D станки, одно-, двухэкструдерных станках, ученических фрезеровальных, лазерных станках.

«Если ребенку из другого квантума необходимо в свой проект какую-то деталь, он приходит в хайтекцех и производит ее. Конечно, там работает педагог, который поможет ему сделать ее в программе и потом распечатать, если необходима 3D-печать, если нет, то можно вырезать. У нас много разных расходных материалов. Например, различные виды ДСП, различной толщины и размеров, алюминий, пластик для моделирования разных толщин, размеров, структур, плотности и так далее. Мы же не знаем, по какому направлению пойдет ребенок и что ему может понадобиться в его работе», – объяснила Наталья Домашенко.

Все занятия для детей в технопарке абсолютно бесплатные. Существует только возрастной ценз: с восьми лет берут на «Робоквантум», с 9 лет – на «Космоквантум», дети старших возрастов берутся на «Энерджиквантум», «Геоквантум», «Наноквантум».

Из 6 квантумов в Благовещенске, на четыре уже набраны группы, и занятия активно ведутся. На «Энерджиквантум» занятия ведутся, но еще идет набор. Продолжается набор и в «Наноквантум» газохимический, в котором занятия начнутся с марта. Именно на этот квантум наибольшие требования: возраст не менее 14 лет, знание азов и основ химии.

Наталья Домашенко подчеркивает, что попасть в квантумы может любой ребенок, вне зависимости от степени его одаренности. В группы набирают от 10 до 14 человек. Детей делят на команды для подготовки проектов. Командный подход – идеология кванториума. В течение учебного года обучение могут пройти 800 детей на двух площадках – в Благовещенске и Свободном.

В зависимости от выбранного направления программы двух-, трехлетние. Они делятся на полугодовые модули. Сейчас во всех квантумах начался полугодовой 72-часовой вводный модуль. По условиям, один ребенок может посещать только один квантум, также не приветствуется переход из одного квантума в другой.

Набор педагогов для кванториума проводился в 2018 году. «Анкеты кандидатов направлялись в федеральный центр, там проходили отсев, и из тех, кого нам рекомендовали к работе, уже выбирал совет по управлению кванториумом. После этого кандидаты направлялись на образовательные сессии в Сколково, было 3 образовательные сессии, каждый педагог, мы его называем наставник, получил сертификат и только после этого приступил к работе. Такие же образовательные сессии запланированы на этот год, команда управленческого персонала на этой неделе летит на учебу в Москву», – рассказала Наталья Домашенко.

В совет по управлению кванториумом входят представители всех благовещенских вузов, и в будущем планируются совместные проекты со студентами. Кроме того, помимо стационарного кванториума, планируется открытие мобильного, деньги на который выиграли в 2018 году.

Также от социального партнера СИБУР предусмотрят мероприятия для детей 5-7 лет. Помимо квантумов, уже ведутся занятия по шахматам, сейчас идет запись в группу по изучению технического и экономического английского языка, а в будущем планируются занятия по математике.

Тех, кто заинтересовался занятиями, ждут в Благовещенске по адресу: улица Пушкина, 44, кабинет 31. На сайте Института развития и образования в разделе «Кванториум» размещена анкета для детей и на педагогов. В Инстаграме «@Кванториум28» также размещена анкета, которую могут заполнить родители.