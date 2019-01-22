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Амурскую ИК № 3, где сидел Цеповяз, проверили представители прокуратуры

Амурскую ИК № 3, где сидел Цеповяз, проверили представители прокуратуры
Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Представители прокуратуры и Общественной палаты проинспектировали условия жизни осужденных в исправительной колонии № 3 в Амурской области, где сидел крабоед Вячеслав Цеповяз. Они проверили условия жизни заключенных и провели личный прием осужденных.

21 февраля член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов, заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора, амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ Денис Козлов в сопровождении заместителя начальника УФСИН России по Амурской области Виктора Савина и руководства учреждения посетили исправительную колонию № 3, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Амурской области.

Они проинспектировали бытовые условия в общежитиях, где проживают осужденные, осмотрели производственные объекты учреждения. В сопровождении медработника проверили организацию медицинской помощи осужденным. Также они посетили помещения штрафного изолятора и помещения камерного типа исправительного учреждения, побеседовали с осужденными, обратившимися для разъяснения различных вопросов.

Кроме того, член Общественной палаты РФ и прокурорские работники провели личный прием осужденных. Обратившиеся получили квалифицированные ответы на интересующие их вопросы, касающиеся вопросов помилования и условно-досрочного освобождения. По отдельным обращениям ответы будут направлены заявителям в установленные законодательством сроки.

Как сообщало Амур.инфо, осенью 2018 года в СМИ были опубликованы фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него – крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура. В СК России сообщили, что в отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

В январе 2019 прокуратура Амурской области выявила ряд нарушений при проверке исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, где отбывает наказание Цеповяз.

По выявленным нарушениям было возбуждено новое уголовное дело. Выяснилось, что Цеповяз фактически проживал на пасеке, где стояли подаренные руководству колонии ульи, и именно там, по предварительным данным, он жарил шашлыки. Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, заключенным колонии предоставлялись незаконные свидания с родственниками.

В феврале Цеповяза перевели в Хабаровский СИЗО для проведения следственных действий в рамках уголовного дела о превышении полномочий в амурской колонии, где он отбывает срок.

Вячеслав Цеповяз был сообщником главаря «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

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#Дальний Восток #закон #российская власть

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