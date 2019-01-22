Полумарафон на льду, GPS-ориентирование: выходные в Благовещенске

В ОКЦ пройдет концерт в честь Дня защитника Отечества. На Чигиринском водохранилище пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Февральская карусель». На Владимировском озере состоится первый ледовый полумарафон «Бег к мечте. Лед». Амур.инфо рассказывает о мероприятиях, запланированных на эти выходные дни.

Суббота, 23 февраля

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Доктор Айболит».

В День защитника Отечества в ОКЦ состоится праздничный концерт под названием «Солдат – есть имя общее и знаменитое». Начнется он в 12:00 в малом зале.

На Чигиринском водохранилище пройдет ежегодное спортивно-развлекательное мероприятие «Февральская карусель» в формате GPS-ориентирования. Дополнительным элементом соревнований станет стрельба из пневматических ружей по мишеням. Открытие мероприятия запланировано на 12:00.

В Амурском драматическом можно посмотреть пьесу для театра «Счастливые люди». Начало в 18:00.

Воскресенье, 24 февраля

В театре кукол в 11:00 можно посмотреть спектакль «Бука».

На втором Владимировском озере пройдет первый ледовый полумарафон «Бег к мечте. Лед». В нем примут участие бегуны из Благовещенска, Белогорска, Екатеринославки, Афганистана и Китая. Участникам мероприятия предстоит преодолеть на выбор одну из дистанций – 5 километров, 10 километров и 21,1 километра. Все спортсмены, независимо от результата, получат дипломы участников. Для участников на трассе будет оборудован пункт питания, на финише всех угостят горячим чаем с пирожками и гречневой кашей. Старт в 11:00.

Амурский народный хор открывает новый концертный год юбилейной программой, посвящённой 60-летию со дня образования коллектива. В Амурском областном доме народного творчества состоится второй по счету юбилейный концерт. Начало в 16:00.

Горожан ждут «Музыкальные встречи в Доме Саяпина». Там пройдет концерт Валентины Щебеньковой. Прозвучат песни и романсы из известных советских кинофильмов «Вечерняя серенада», «Сердце в груди», «Ох, ты сердце ...», «Под луной золотой», «Очаровательные франты», «Улетай на крыльях ветра», «Запушили путь метели» и другие. В концерте принимает участие юная скрипачка Полина Сапрыкина. Начало в 16:00.

В 17:00 в ГДК можно будет посмотреть трагикомедию народного молодежного театра имени Васильевых «Танец семи покрывал». Спектакль покажут в рамках городского фестиваля «Театральный Благовещенск».

Драматический театр приглашает на два спектакля: в 12:00 покажут пьесу для театра «Счастливые люди», в 18:00 – комедию «Счастливый номер».

Суббота и воскресенье, 23 и 24 февраля

Оба дня в городе будет проходить турнир по настольному теннису памяти Олега Жукова. За победу будут бороться около 50 спортсменов. Соревнования проводятся в спорткомплексе Политехнического колледжа (улица Чайковского, 16). Начало соревнований в 10:00.

На турбазе «Мухинка» состоятся ежегодные спортивные соревнования среди медицинских работников Приамурья на первенство по лыжным гонкам. Медикам предстоит преодолевать лыжную дистанцию в 3 километра (для женщин) и 5 километров (для мужчин), а также смешанную эстафету по 1,5 и 2,5 километра соответственно. 23 февраля пройдет и традиционный старт для руководителей медицинских организаций, длина трассы – 1 километр. Открытие соревнований состоится 23 февраля в 10:00, награждение победителей – 24 февраля в 13.00.

Для любителей походов по кинотеатрам в выходные на большом экране покажут восемь киноновинок. Это фильм ужасов «Омен: Перерождение», драматическая комедия «30 безумных желаний», историческая драма «Тобол», биографический фильм «Власть», два триллера «Исчезновение» и «Лабиринты прошлого», драма «Затерянные во льдах» и мультфильм «Как приручить дракона-3». Полное расписание киносеансов, а также трейлеры к фильмам размещены на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».