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22февраля
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сегодня, 16:09 2

Амурский ветеран боевых действий восемь лет пытается реализовать право на жилье

Амурский ветеран боевых действий восемь лет пытается реализовать право на жилье
Фото: www.amur.info

Ветеран боевых действий из Зейского района Николай Наконечный восемь лет назад встал на учет и пытается получить выплату на улучшение жилищных условий. Однако в районном списке ветеранов за эти годы он смог подняться с 16-й позиции на 13-ю. Николай Александрович боится, что может не дождаться своего жилья.

«Мне как ветерану боевых действий давно дали дом в поселке Умлекан, – рассказал Николай Александрович. – Какое-то время я там жил. Но, во-первых, дом в очень плохом состоянии. А во-вторых, в поселке нет работы. Какое-то время я там работал на вахте, но уже долго работаю в Зее и снимаю жилье. Получить жилье не получается, хотя я имею на это право. Хотел даже, чтобы дом в Умлекане внесли в список аварийного жилья, но в районной администрации меня отговорили от этого».

В областном списке льготников, имеющих право на улучшение жилищных условий, ветеран после восьми лет ожидания находится на 346 месте. В 2018 году квартиры получили 16 человек из этого списка, в 2017 – семь. Сам Николай Александрович сообщил, что сейчас в Зейском районе в списке на улучшение жилья находится 17 ветеранов. «Я – на 13 месте. А восемь лет назад был на 16-м. Я ведь так могу и не дождаться», – думает Николай Наконечный.

Со своей проблемой он обращался в прокуратуру, в областное правительство. В областном минсоцзащиты ему официально ответили, что социальная выплата предоставляется в соответствии со сводным списком в порядке очередности. Николай Наконечный встал на учет 7 ноября 2011 года и тогда же был внесен в список. На 1 января 2019 года его позиция в этом списке – 346.

В министерстве также добавили, что Николай Наконечный не обладает правом на внеочередное получение жилья. Его могут получить инвалиды боевых действий, многодетные ветераны боевых действий, члены семей ветеранов, погибших при выполнении боевых задач, родители погибших ветеранов. Ни к одной из этих категорий житель Зейского района не относится.

В 2017 году из областного бюджета выделили 5,9 миллиона рублей, обеспечили жильем 7 человек, в 2018 году – 13,08 миллиона (16 человек). А в 2019 году предусмотрены 22,47 миллиона рублей – планируется обеспечить жильем 27 ветеранов.

«Учитывая ограниченную финансовую возможность областного бюджета, указать дату предоставления Вам социальной выплаты не представляется возможным», – сообщается в ответе минсоцзащиты.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    1 час назад

    Родина никогда не бросит тебя, сынок

  • mackarow

    mackarow
    59 минут назад

    Ну, что тут можно сказать.....ветераны боевых действий на х...ен, ни кому не нужны в стране (законопроекты внесенные Госдуму, направленные на улучшение жизни ветеранов под разными предлогами откладываются, за то для себя любимых находятся и деньги и льготы и нужные законы принимаются ),а на Областном уровне и говорить не надо. Нет совести у чиновников, лет через 70-т возможно выделят квартиры тем кто будет еще жив, как и ветеранам ВОВ.

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